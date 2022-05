Aos doze minutos do segundo tempo, Éverton Brito abriu o placar para o Paraná. - Vinícius Valim/APN

Publicado 15/05/2022 22:37

Jogando em casa o Pérolas Negras perdeu por 1 a 0 para o Paraná neste domingo (15) pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Estádio do Trabalhador, em Resende.

Antes do início do jogo, os atletas do time fluminense fizeram um gesto contra o racismo. Eles dobraram os joelhos e estenderam o punho em apoio ao Dadinho, do Sub-20, que denunciou um caso de injúria racial durante um jogo em que atuava como gandula.

No primeiro tempo, André Krobel, do Paraná, teve pênalti para cobrar, mas o goleiro Rafael Melo defendeu. Aos doze minutos do segundo tempo, Éverton Brito abriu o placar para o Paraná.

O Pérolas Negras joga no próximo domingo, dia 22 de maio, contra o São Bernardo. O jogo será às 15h no Estádio do Trabalhador.