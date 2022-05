Quarta ponte já recebeu algumas intervenções como a execução de estaqueamento e preparação nos dois lados - Raimundo Brasil

Publicado 20/05/2022 15:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Resende começou nesta semana o processo de concretagem da cabeceira da quarta ponte da cidade, que fica do lado do distrito de Bulhões. No lado do bairro Fazenda da Barra esta etapa já foi finalizada. O estaqueamento e preparação já foram feitos nos dois lados.

A via será mais uma opção de entrada e saída do município. A quarta ponte sobre o Rio Paraíba do Sul terá cerca de 150 metros de extensão e ligará os bairros da região das Barras ao distrito industrial de Resende, diminuindo a dependência da Via Dutra.