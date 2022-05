Mercadoria estava em uma caixa do bagageiro do ônibus - Divulgação

Publicado 24/05/2022 16:12

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na segunda-feira (23) diversas camisas cópias falsas (piratas) de times nacionais e internacionais de futebol em Resende. A apreensão na Via Dutra ocorreu no distrito de Engenheiro Passos.

Segundo a PRF, durante abordagem os policiais revistaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/PR X Rio de Janeiro. No bagageiro do veículo foi encontrada uma caixa com 100 camisas falsificadas. O motorista disse que a mercadoria havia sido despachada sem passageiro e nota fiscal.

Por conta disso, os produtos foram apreendidos e levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o caso foi registrado como contrafação, que é a reprodução não autorizada de algo protegido pelo direito autoral de alguém. Ninguém foi preso.