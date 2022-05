Sala Lilás fica dentro do 37º BPM, mas com entrada independente - Divulgação

Publicado 26/05/2022 08:00

A Polícia Militar (PM) inaugura nesta sexta-feira (27), às 10 horas, a Sala Lilás da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida. O espaço vai funcionar dentro do 37º Batalhão da PM em Resende, mas com entrada independente. O BPM está situado na Rua Coronel Professor Joffre Coelho Chagas, 378, no Campo de Aviação.

Autoridades devem participar da cerimônia, entre elas o comandante do 37º BPM, o tenente-coronel William Caldeira de Freitas; o comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), o coronel Marcelo Moreira Malheiros; o juiz da Comarca de Resende, Marvin Moreira; a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia, Luciana Cavallari; a coordenadora do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM), de Resende, Marilene Burçad; além de outros representantes.



O órgão vai prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual na região das Agulhas Negras, que abrange, além de Resende, as cidades de Itatiaia, Porto Real e Quatis, que juntas totalizam mais de 200 mil habitantes.



O local será equipado com os agentes da Patrulha Maria da Penha que vão fazer o primeiro atendimento e encaminhar, caso necessário, as mulheres ao serviço médico, psicológico ou de assistência social. A iniciativa também serve de apoio às mulheres em momentos de fragilidade física e emocional.