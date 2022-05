Projeto leva música e diversão à Feira Livre - Douglas Pacheco

Publicado 27/05/2022 12:00

No próximo domingo (29), o projeto "Música na Feira", que acontece durante a Feira Livre no Parque das Águas, recebe o cantor Hawller Bastos, que deve levar o melhor do rock internacional aos moradores a partir das 10h30.

Além de levar entretenimento durante as compras, o projeto também incentiva os cantores e bandas regionais. Quem não puder ir à feira no domingo, pode comprar hortaliças e produtos artesanais em outros dois dias e locais: às sextas-feiras no Parque Tobogã e aos sábados no Acesso Oeste.