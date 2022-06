Teste apontou 0,90 mg/l de teor alcoólico. - Divulgação/PRF

Publicado 01/06/2022 17:08

Um motorista, de 62 anos, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool no fim da noite de terça-feira (31) em Resende. O caso aconteceu na Via Dutra, no bairro Parque Embaixador.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi abordado após realizar movimentos de zigue-zague na rodovia, colocando em risco a própria vida e a de outros motoristas.

Visivelmente embriagado, os agentes acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o teste do bafômetro e confirmou a embriaguez.

O homem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado em flagrante pelo crime de trânsito. Ele foi multado em R$ 2.934,70, além de ter a carteira de habilitação suspensa e o veículo retido.