Vacinação contra a Covid-19 em ResendeDouglas Pacheco

Publicado 30/05/2022 17:16

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta terça-feira (31) uma mobilização de vacinação contra a Covid-19. A cidade inicia na quinta-feira (2) a aplicação da dose de reforço em adolescentes de 12 a 17 anos, somente com as vacinas Pfizer ou Coronavac.

Na terça-feira será realizada a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, com a vacina Pfizer pediátrica, para a primeira e segunda dose em vacinadas até 5 de abril. Pais e responsáveis poderão levar as crianças das 9h às 16h, nos postos de saúde e Policlínica Manejo; das 9h às 20h, na Clínica da Família e das 17h às 20h, na Policlínica Manejo e PSF Paraíso.

Também no dia 31 haverá vacinação para a população adulta com a AstraZeneca, das 9h às 16h, nos postos de saúde e Policlínica Manejo; das 9h às 20h, na Clínica da Família; e das 17h às 20h, na Policlínica Manejo e PSF Paraíso. As equipes aplicarão: primeiras doses; segunda dose em vacinados até 5 de abril; dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos, vacinadas com 2ª da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até 31 de janeiro; e segunda dose de reforço em imunossuprimidos maiores de 18 anos e idosos a partir de 60 anos, ambos vacinados com três doses até 31 de janeiro.

Além das aplicações das doses para os públicos já conhecidos, na quinta-feira (2), começa a aplicação da dose de reforço em pessoas a partir de 12 anos, vacinadas com 2ª até 2 de fevereiro no Pronto Atendimento Paraíso, das 9h às 18h.