Droga estava escondida em sete caixas de papelão identificadas como de argamassa - Divulgação

Droga estava escondida em sete caixas de papelão identificadas como de argamassaDivulgação

Publicado 04/06/2022 15:47 | Atualizado 04/06/2022 17:24

O motorista de um caminhão, de 36 anos, e a passageira, de 37, foram presos por tráfico de drogas ao serem flagrados com 193 kg de maconha neste sábado (3) na Via Dutra, em Resende. A ação ocorreu no km 330, no distrito de Engenheiro Passos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a Operação Égide, o veículo foi parado. Ao abrir a porta do baú, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha. Eles encontraram sete caixas de papelão identificadas como de argamassa, mas que na verdade estavam com 193 tabletes de maconha – cada um pesando, aproximadamente, 1 kg.

O caminhão também transportava diversos materiais, como de construção e de escritório. O veículo saiu de Guarulhos (SP) e seguia para o Rio de Janeiro (RJ). O casal e todo o entorpecente foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende.