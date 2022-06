Semana é liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Carina Rocha

Semana é liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente Carina Rocha

Publicado 03/06/2022 17:07

A Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR) preparou uma programação especial preparada para celebrar a Semana do Meio Ambiente. No domingo (5), será realizada uma atividade na Feira Livre, ao redor do Parque das Águas. Às 9h30, as ações acontecem nas tendas, com informações socioambientais, doação de mudas de árvores de Mata Atlântica e atrações culturais, em parceria com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

Na terça-feira (7), as atividade continuam com palestras no auditório da Universidade Estácio de Sá - Resende. A primeira, sobre “Animais Peçonhentos - Orientações Gerais”, das 18h às 19h. E a segunda, das 19h às 20h, o tema é “Ecologia & Pós Modernidade”.

Na quarta-feira (8), é dia de mesa redonda, das 19h às 22h, no auditório da AEDB, sobre “O Médio Paraíba do Sul - história, desafios e mundos possíveis”. A última atividade acontece na quinta-feira (9), das 18h às 22h, com a palestra “Educação Ambiental: diálogos necessários para a construção do Programa Municipal de Educação Ambiental”, no auditório da AEDB.