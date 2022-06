Repasse será usado para ampliação e reforma do Hospital Municipal - Douglas Pacheco

Publicado 02/06/2022 17:45

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve nesta quinta-feira (2) em Resende para conhecer obras em andamento realizadas em parceria com o governo estadual, além de anunciar um pacote de novas obras no município.

Castro também entregou à Prefeitura de Resende um cheque simbólico de mais de R$ 15 milhões para ampliação e reforma do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori.



Além disso, ele também anunciou a execução de obra de drenagem e pavimentação do bairro Morada da Barra e construção de ponto de uso misto sobre o Canal Central, obra de duplicação da ponte sobre o rio Surubi, construção do viaduto na Morada do Castelo e a construção da praça de Visconde de Mauá.