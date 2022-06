Crime foi flagrado pelas câmeras de monitoramento - Redes Sociais

Crime foi flagrado pelas câmeras de monitoramentoRedes Sociais

Publicado 02/06/2022 16:25

A Polícia Civil está procurando por um ladrão que assaltou um casal em Resende. O crime aconteceu na última segunda-feira (30), em frente a uma farmácia, que fica na Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, no bairro Manejo, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Câmeras de monitoramento flagraram o crime. Pela imagens é possível perceber quando o ladrão entra pela porta traseira do carro e anuncia o assalto. O motorista estava parado enquanto esperava a esposa que estava dentro do estabelecimento. Ele tenta fugir, mas é impedido pelo assaltante.

Logo depois, a mulher sai da farmácia e entra no carro. Ela se assusta quando abre a porta e percebe que está sendo vítima de assalto. Segundo a Polícia Civil, o casal disse que o bandido exigiu uma quantia em dinheiro e pediu para que fossem até um caixa eletrônico da rodoviária de Resende. O assaltante teria ficado nervoso com a baixa quantia sacada e ameaçou o casal de morte.

Eles foram obrigados a irem de carro até uma estrada próxima ao bairro Vargem Grande, onde foram abandonados. O bandido fugiu com o carro. O casal conseguiu chegar no bairro Paraíso e pediram ajuda aos familiares com um celular emprestado. Até o momento, o veículo e o assaltante não foram encontrados.