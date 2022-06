Durante patrulhamento, homem foi preso após arremessar bolsa com drogas para esconder da polícia - Divulgação

Publicado 06/06/2022 15:49

No domingo (5), a Polícia Militar apreendeu diversos 188 pinos de cocaína e 112 tabletes de maconha em uma área de mata na Cidade Alegria, em Resende. Na ação, um suspeito fugiu após perceber a chegada dos agentes.

No mesmo dia, os PMs conseguiram prender um homem, que não teve a idade divulgada, com pinos de cocaína, dinheiro e um celular, no bairro Fazenda da Barra III. Ele foi autuado por tráfico de drogas na 89ª Delegacia Policial de Resende.