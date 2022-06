Campo de futebol - Reprodução internet

Campo de futebolReprodução internet

Publicado 06/06/2022 06:00

O Pérolas Negras empatou em 2 a 2 com o Oeste/SP em jogo realizado no domingo (5) no Estádio do Trabalhador, em Resende. A partida foi válida pela oitava rodada do grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro.

O time do Sul Fluminense terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1, com dois gols marcados por Franco. No segundo tempo, o Oeste correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar.

O Pérolas volta a campo no sábado (11) contra o São Bernardo. O jogo será às 16 horas no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo/SP.