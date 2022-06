Praça da Matriz, localizada no Centro Histórico da cidade - Carina Rocha

Praça da Matriz, localizada no Centro Histórico da cidadeCarina Rocha

Publicado 07/06/2022 16:39

Os clientes da concessionária de energia elétrica Enel têm até esta quarta-feira (8) para realizarem o cadastro para o projeto de trocas de geladeiras em Resende. A inscrição acontece das 8h às 12h na Praça da Matriz, no Centro Histórico.

Para participar, os clientes devem ser consumidores residenciais ou rurais e ser titulares da conta de energia. Também é necessário estar em dia com o pagamento, não ter processo judicial aberto contra a empresa e ter uma geladeira ineficiente para ser trocada.

O sorteio será realizado às 17h no mesmo local. Os 45 beneficiados nesta ação já terão as geladeiras trocadas na próxima quinta-feira (9), a partir das 9h, no mesmo local onde serão feitos os cadastros.