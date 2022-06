Na FLIR, João Maia será homenageado da edição de 2022 - Divulgação

Publicado 08/06/2022 14:09

Após dois anos no formato on-line por conta da pandemia de Covid-19, a Feira do Livro de Resende (FLIR) volta essa semana a ser realizada no formato presencial com uma extensa programação cultural. O evento literário será realizado entre os 9 e 11 de junho, das 9h às 21h, no Parque de Exposições. A entrada é gratuita.

Esse ano, o tema principal será “Histórias em Quadrinhos”, valorizando esse gênero textual e buscando trazer o leitor para "dentro" da história contada. O patrono homenageado é o Dr. João de Azevedo Carneiro Maia (1820-1902), conhecido como o Pai do Municipalismo Brasileiro. Poeta e historiador, João Maia escreveu diversos livros.

A programação deve envolver mais de 400 artistas com mesas e debates sobre arte e literatura. A organização já confirmou mais de 25 expositores entre editoras, livrarias, e sebos, além do Espaço Educacional com instituições. O Palco Cultural também deve receber apresentações de música, dança e saraus.

Como todo ano, a Flirzinha, voltada para crianças, vai levar contações de histórias. As palestras e bate-papos serão realizados no Auditório Literário. A Caravana da Ciência também marca presença no maior evento da literatura da região das Agulhas Negras.