Interessados devem se inscrever até o dia 28 de junho na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de AdministraçãoCarina Rocha

Publicado 08/06/2022 07:00

A Prefeitura de Resende abriu, nesta quarta-feira (8), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de médicos e técnicos em enfermagem para atuarem na rede municipal. Os interessados devem entregar a ficha de inscrição, currículo e documentos comprobatórios até o dia 28 de junho, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h às 16h30, pessoalmente, na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Augusto Xavier de Lima, 251, bairro Jardim Jalisco.

A contratação temporária é válida pelo período de 12 meses. Estão sendo oferecidas vagas para: médico clínico geral (38), médico pediatra plantão (9), médico do trabalho (2), médico hematologista (1), médico anestesista (4), médico cirurgião geral (2), médico intensivista (4), médico neurocirurgião (2), médico ortopedista (2) e técnico em enfermagem (45).

Para participar do processo seletivo, os profissionais interessados devem seguir alguns requisitos, como ser brasileiro ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; os homens estarem quite com o Serviço Militar; apresentar os documentos de RG e CPF; comprovante de residência; diploma correspondente ao cargo, entre outras exigências que podem ser conferidas na íntegra através do edital de convocação. Vale destacar também que a inscrição não será cobrada.