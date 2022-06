Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. - Raimundo Brasil

Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. Raimundo Brasil

Publicado 10/06/2022 15:14

O Centro de Controle de Zoonoses de Resende (CCZ) realiza neste sábado (11) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A imunização em cães e gatos, com mais de três meses de vida, e que estejam com boa saúde e sem enfermidades, acontece entre 9h e 16h em sete polos fixos estratégicos na cidade.

A vacinação ocorrerá nas seguintes unidades: Posto de Saúde Cidade Alegria (atendendo Cidade Alegria, Mirante das Agulhas, Morada da Colina, Boa Vista I e II e Casa da Lua), Posto de Saúde Baixada Olaria, Posto de Saúde Itapuca, Posto de Saúde Nova Alegria (atendendo Nova Alegria e Vila Alegria), Posto de Saúde Jardim Alegria (atendendo Jardim Alegria e Jardim Beira Rio), Clínica da Família (Morada da Montanha, Mirante da Serra e Jardim Aliança I e II) e Posto de Saúde Jardim Primavera (Jardim Primavera, Toyota, Vila Isabel e Morada do Contorno).

Os animais devem ser devidamente conduzidos com guias e coleiras correspondentes aos seus portes. Os animais mais ferozes devem ser levados com focinheiras. Já os gatos devem ser transportados em caixas ou gaiolas. Para outras informações, os interessados podem entrar em contato com o CCZ pelos telefones (24) 3360-9690 e 3381-9802.