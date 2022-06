Próximo compromisso será no sábado (18), contra o Paraná Clube, fora de casa. - Divulgação

Publicado 12/06/2022 10:13

Pela nona rodada na Série D do Campeonato Brasileiro, o Pérolas Negras foi goleado por 4 a 0 pelo São Bernardo no sábado (11). O jogo aconteceu no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo/SP.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Samuel Balbino, do Pérolas, foi expulso, quando o placar já apontava 1 a 0 para a equipe do Grande ABC. Com um jogador a mais, o time de São Paulo se soltou e mandou mais três bolas para o gol.



Com o resultado, o Pérolas está em último lugar no Grupo G com oito pontos, enquanto o São Bernardo lidera com 19. O próximo jogo do time do Sul Fluminense é no sábado (18), às 16 horas, contra o Paraná, no Estádio Durival Britto e Silva, mais conhecido como Vila Capanema, em Curitiba/PR.