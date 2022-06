Equipe vencedora do revezamento 4x50m livre misto - Divulgação/CPB

Publicado 13/06/2022 18:58

O paratleta resendense Daniel Mendes conquistou ouro nesta segunda-feira (13) no Mundial de Natação Paralímpica, disputado na Ilha da Madeira, em Portugal. Com o tempo de 2min20s40, ele venceu a prova do revezamento 4x50m livre misto, ao lado de Lídia Cruz, Joana Neves e Samuel Oliveira (Samuka).

A equipe foi dominante na parte final e bateu um novo recorde das Américas, conquistando mais um ouro para Samuka, que já tinha conquistado ouro nos 50m costas da classe S5. México e Itália ficaram com prata e bronze no revezamento.

Daniel Mendes, do Vasco da Gama, também disputou muito bem uma medalha nos 100m livre S6, mas ficou fora do pódio. Ele marcou 1:06.68, terminando em quarto lugar, a 0.27 do colombiano Nelson Corzo e do francês Laurent Chardard, que dividiram a prata. O italiano Antonio Fantin sagrou-se campeão, com direito a novo recorde mundial: 1:03.65.