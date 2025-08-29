As inscrições vão até o dia 16 de setembro - Foto: Carina Rocha

Publicado 29/08/2025 14:39

Resende - Mais uma edição da tradicional FESTER (Festival de Teatro de Resende) se aproxima e as inscrições para a XIX edição do evento começam nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. As companhias interessadas em participar do evento podem ser inscrever gratuitamente até o dia 16 de setembro, através do e-mail resendefester2025@gmail.com. O festival será realizado entre os dias 9 e 14 de novembro.

Para as inscrições de Espetáculos, o e-mail enviado deverá identificar no assunto o nome do proponente, categoria de Participação e nome do espetáculo, além de conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos: Fichas de inscrição e técnica, devidamente preenchidas e assinadas pelo responsável legal; Cópia de documento oficial com foto do responsável; Autorização oficial do responsável legal e do Juizado de Menores para menores de idade envolvidos no espetáculo ou na produção; Currículo do grupo; Sinopse do espetáculo/Memorial descritivo; Portfólio completo do grupo ou companhia; Mapas de luz, som e palco legíveis, contendo descritivo técnico e equipamentos; e três cópias do texto.

"O FESTER é um festival tradicional e que promove o encontro da nossa população com a arte do teatro, conhecendo o trabalho de artistas nacionais e locais. Convidamos os artistas para fazerem parte de mais um capítulo desta história tão bonita. Nossa expectativa é de mais uma edição de muito sucesso", disse o secretário municipal de Cultura, Professor Wilson.

O festival, de acordo com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, tem como objetivo estimular os grupos de teatro em atividade no país, revelar novos talentos, promover o intercâmbio cultural e democratizar o acesso à arte. Além disso, a FESTER não possui caráter competitivo e todos os grupos e companhias que se apresentarem na mostra receberão um prêmio de participação, no valor de R$ 10 mil (espetáculos nacionais) e R$ 6 mil (espetáculos locais).

De acordo com o edital, o festival será composto, este ano, por quatro espetáculos nacionais infantojuvenis, quatro espetáculos adultos nacionais; um espetáculo local infantojuvenil; e um espetáculo local adulto. Os espetáculos nacionais precisam ser inéditos no FESTER e de classificação livre, já os locais devem ser prioritariamente inéditos.

A íntegra do edital, as respectivas fichas de inscrição e a relação dos documentos necessários, estarão disponíveis no site da Prefeitura de Resende: (resende.rj.gov.br). Através do documento, é possível conferir todos os detalhes do regulamento do XIX FESTER.