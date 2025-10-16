O atendimento acontecerá das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde da cidade - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 16/10/2025 14:35

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Multivacinação. O atendimento acontecerá das 8h às 16h, em todas as Unidades de Saúde da Família (PSFs), no Centro Municipal de Imunização (CMI), Policlínica Manejo, Policlínica Cidade Alegria e Clínica da Família.

Durante a mobilização, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, exceto a BCG. A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Para se vacinar, é necessário apresentar o Cartão do SUS ou CPF, documento de identidade e as cadernetas de vacinação, tanto infantil quanto adulto. "O Dia D é uma oportunidade para que todos atualizem suas vacinas, especialmente as crianças e os adolescentes. A vacinação é uma forma segura e eficaz de proteger a saúde e evitar surtos de doenças já controladas", destacou.

Em caso de dúvidas, a população pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência ou entrar em contato pelo número (24) 99978-2260 (Imunização).