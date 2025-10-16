O atendimento acontecerá das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde da cidadeFoto: Rafael Oliveira
Dia D de multivacinação acontece neste sábado, dia 18, em todas as unidades de saúde da cidade
Aplicações de doses serão feitas em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h
Prefeitura de Resende tem calendário com 14 atividades para campanha de Novembro Azul
Ações começam no fim deste mês e seguem até o início de dezembro
Prefeito Tande Vieira anuncia retomada das obras do Hospital do Câncer em Resende
A nova etapa começa no dia 29 de outubro e representa um marco para a saúde do município
Prefeitura de Resende reforça fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas acoólicas
Medida preventiva busca garantir a segurança da população e evitar riscos de intoxicação por metanol, mesmo sem casos suspeitos no município
Resende abre inscrições para Exame de Certificação de Competências do Ensino Fundamental
Interessados maiores de 15 anos podem se inscrever até o dia 31 de outubro
Prefeitura de Resende oferece vacinação todos os sábados de outubro no Resende Shopping
Ações nos dias 18 e 25, estarão disponíveis de meio-dia às 18h, no 3º andar
