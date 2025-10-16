O encontro acontecerá na Escola Municipal Abrahão Ribenboim e no Colégio Municipal Getúlio Vargas - Foto: Raimundo Brasil

O encontro acontecerá na Escola Municipal Abrahão Ribenboim e no Colégio Municipal Getúlio VargasFoto: Raimundo Brasil

Publicado 16/10/2025 14:43

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza a 9ª edição do “Docência: práticas que queremos partilhar”, nesta sexta-feira, dia 17 de outubro. O encontro acontecerá na Escola Municipal Abrahão Ribenboim e no Colégio Municipal Getúlio Vargas, das 7h às 17h20.

Tradicional no calendário letivo, a iniciativa promove a valorização da prática docente e a troca de experiências exitosas entre os educadores da rede pública municipal. A programação do evento conta com apresentação cultural dos grupos Coral da E.M. Abrahão Hermano Ribenboim e Orquestra de Cordas da E.M. Geraldo da Cunha Rodrigues, além de palestra com o professor Rodrigo Rodrigues, apresentação das práticas inscritas nesta edição e café pedagógico.

De acordo com a Secretária de Educação de Resende, Rosa Frech, a expectativa é de que o encontro reúna cerca de 1800 professores em uma agenda que contribui anualmente para a melhoria da qualidade do ensino municipal.

"A cada edição do ‘Docência: práticas que queremos partilhar’, reafirmamos o nosso compromisso de construir uma rede de ensino cada vez mais colaborativa e inspiradora. Esse é um momento em que nossos professores compartilham ideias, aprendizados e experiências que dão certo em sala de aula, e isso reflete diretamente na qualidade da educação oferecida aos nossos alunos", finaliza.

O ‘Docência: práticas que queremos partilhar’ aborda estratégias importantes para alfabetização e atividades extracurriculares, como o uso de artes, tecnologia e esporte para o desenvolvimento dos alunos.

