O encontro acontecerá na Escola Municipal Abrahão Ribenboim e no Colégio Municipal Getúlio VargasFoto: Raimundo Brasil
Prefeitura de Resende realiza evento que incentiva a prática docente na Rede Municipal de Ensino nesta sexta-feira, dia 17
A iniciativa ‘Docência: práticas que queremos partilhar’ chega à 9º edição em 2025 e celebra experiências positivas aplicadas em sala de aula
Dia D de multivacinação acontece neste sábado, dia 18, em todas as unidades de saúde da cidade
Aplicações de doses serão feitas em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h
Prefeitura de Resende tem calendário com 14 atividades para campanha de Novembro Azul
Ações começam no fim deste mês e seguem até o início de dezembro
Prefeito Tande Vieira anuncia retomada das obras do Hospital do Câncer em Resende
A nova etapa começa no dia 29 de outubro e representa um marco para a saúde do município
Prefeitura de Resende reforça fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas acoólicas
Medida preventiva busca garantir a segurança da população e evitar riscos de intoxicação por metanol, mesmo sem casos suspeitos no município
Resende abre inscrições para Exame de Certificação de Competências do Ensino Fundamental
Interessados maiores de 15 anos podem se inscrever até o dia 31 de outubro
