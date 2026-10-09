Ocorrência foi registrada na Delegacia de Resende - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Resende Foto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 09/10/2026 15:48





Segundo a polícia, a equipe realizava ações no Centro e no bairro Paraíso para apurar denúncias de intimidação contra lojistas quando avistou dois dos suspeitos em uma moto. Um dos homens chamou a atenção dos agentes por estar usando uma balaclava, item que costuma ser utilizado para ocultar o rosto e que reforçou a desconfiança dos policiais durante o patrulhamento.



Na abordagem, os dois homens não apresentaram documentos por serem estrangeiros. Durante a checagem, eles admitiram que trabalhavam fazendo a oferta e a cobrança diária de empréstimos a mando de um terceiro colombiano, apontado posteriormente como o responsável por coordenar a atividade.



Em buscas realizadas no imóvel da dupla, no bairro Cabral, os agentes apreenderam centenas de cartões de divulgação com ofertas de crédito rápido, panfletos, carimbos e dinheiro em espécie. O material trazia ainda o número de contato do homem apontado como chefe do esquema criminoso, impresso nos próprios cartões distribuídos aos comerciantes.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, as equipes localizaram e prenderam o suposto coordenador da atividade em outro endereço. No local, foram encontrados oito celulares pertencentes a ele, totalizando 11 aparelhos apreendidos com os três investigados. O homem também informou ser proprietário de um carro de luxo e de cinco motocicletas, incluindo o veículo utilizado pela dupla na cobrança de rua.



Documentos encontrados no apartamento indicam ainda a existência de pelo menos mais um estrangeiro ligado à quadrilha, que já teria retornado ao país de origem. A informação deverá ser analisada pelos investigadores para esclarecer o papel dessa pessoa dentro do esquema e se ela participava da oferta de crédito, da cobrança ou da coordenação do grupo. Três colombianos foram presos em flagrante pela Polícia Civil na quinta-feira (8), suspeitos de integrar um esquema de agiotagem e cobrança ilegal de empréstimos em Resende . O grupo é investigado por cobrar taxas abusivas e ameaçar comerciantes do município e de cidades vizinhas, em uma prática que vinha sendo alvo de denúncias de lojistas da região.Segundo a polícia, a equipe realizava ações no Centro e no bairro Paraíso para apurar denúncias de intimidação contra lojistas quando avistou dois dos suspeitos em uma moto. Um dos homens chamou a atenção dos agentes por estar usando uma balaclava, item que costuma ser utilizado para ocultar o rosto e que reforçou a desconfiança dos policiais durante o patrulhamento.Na abordagem, os dois homens não apresentaram documentos por serem estrangeiros. Durante a checagem, eles admitiram que trabalhavam fazendo a oferta e a cobrança diária de empréstimos a mando de um terceiro colombiano, apontado posteriormente como o responsável por coordenar a atividade.Em buscas realizadas no imóvel da dupla, no bairro Cabral, os agentes apreenderam centenas de cartões de divulgação com ofertas de crédito rápido, panfletos, carimbos e dinheiro em espécie. O material trazia ainda o número de contato do homem apontado como chefe do esquema criminoso, impresso nos próprios cartões distribuídos aos comerciantes.Ainda de acordo com a Polícia Civil, as equipes localizaram e prenderam o suposto coordenador da atividade em outro endereço. No local, foram encontrados oito celulares pertencentes a ele, totalizando 11 aparelhos apreendidos com os três investigados. O homem também informou ser proprietário de um carro de luxo e de cinco motocicletas, incluindo o veículo utilizado pela dupla na cobrança de rua.Documentos encontrados no apartamento indicam ainda a existência de pelo menos mais um estrangeiro ligado à quadrilha, que já teria retornado ao país de origem. A informação deverá ser analisada pelos investigadores para esclarecer o papel dessa pessoa dentro do esquema e se ela participava da oferta de crédito, da cobrança ou da coordenação do grupo.

Registro de ocorrência



Os três foram encaminhados para a delegacia de Resende e autuados em flagrante pelos crimes de usura pecuniária, que consiste em cobrar taxas acima do permitido por lei, e associação criminosa. Eles permanecem à disposição da Justiça.



Como próximos passos, a Polícia Civil vai analisar o conteúdo dos celulares apreendidos para identificar a taxa de juros cobrada, o fluxo financeiro do esquema e o número de pessoas atingidas. Os agentes também pretendem ouvir comerciantes que tenham sido coagidos ou vítimas de ameaças, e a corporação orienta que quem tenha sofrido esse tipo de intimidação procure a delegacia para registrar a ocorrência.



A identidade dos envolvidos não foi divulgada. Não tivemos contato com defesas dos suspeitos.