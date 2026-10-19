Intervenção prevê substituição de toda a rede de drenagem, com tubulações quase três vezes maiores - Foto: Raimundo Brasil

Intervenção prevê substituição de toda a rede de drenagem, com tubulações quase três vezes maioresFoto: Raimundo Brasil

Publicado 19/10/2026 16:35

A Prefeitura de Resende , por meio da Secretaria Municipal de Obras, inicia, no próximo dia 20 de outubro, uma importante obra de drenagem na região do Jardim Jalisco. A intervenção foi planejada para enfrentar um problema que há mais de 50 anos afeta moradores e comerciantes da localidade, com alagamentos recorrentes em períodos de chuva.

O projeto prevê a substituição completa da rede de drenagem existente e a ampliação da capacidade de escoamento das águas pluviais. As antigas tubulações, com 400 milímetros de diâmetro, serão substituídas por novas estruturas a partir de 1.000 milímetros, ampliando em, pelo menos, duas vezes a capacidade da rede.

Os estudos para a intervenção começaram no fim de 2025 e foram concluídos no início de 2026. A primeira etapa da obra será executada nas proximidades do Rio Paraíba do Sul. A escolha do período para o início dos serviços também está relacionada às condições do rio. Com a estiagem e o nível mais baixo do rio, torna-se possível realizar a intervenção nas proximidades da margem. Durante períodos de cheia e maior variação do nível do rio, a execução desse tipo de serviço não é possível.

Para a realização dos trabalhos, a Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha será temporariamente interditada nos dois sentidos. Conforme a obra avançar, as equipes seguirão para outros pontos da região, com intervenções também nas ruas Augusto Xavier de Lima, Rafaela Maria Bruno, um trecho da Mauro César do Nascimento, Rua 7, além da Avenida Marcílio Dias.

As intervenções ocorrerão por etapas, com interdições temporárias e alterações no fluxo de veículos de acordo com a frente de trabalho. A Guarda Municipal e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito atuarão no planejamento e na organização das alterações viárias.

O prefeito Tande Vieira destaca que a Prefeitura reconhece os impactos que uma intervenção dessa dimensão provocará na rotina de moradores, comerciantes e motoristas, mas reforça que a obra é necessária para solucionar um problema que se arrasta há décadas. "Nós sabemos que uma obra desse tamanho vai causar impacto na rotina de quem mora, trabalha e circula pelo Jardim Jalisco e bairros próximos. Não estamos ignorando essa realidade. Pelo contrário, planejamos as intervenções, as alterações no trânsito e as rotas alternativas justamente para reduzir esses transtornos. Mas também precisamos ter o entendimento de que não é possível resolver um problema que existe há mais de 50 anos apenas com ações emergenciais e paliativas. O Jardim Jalisco precisa de uma solução estrutural, e é isso que estamos fazendo. Essa obra será executada para enfrentar de forma definitiva os alagamentos e melhorar a qualidade de vida de quem vive e trabalha na região", afirma o prefeito Tande.



Alterações no trânsito



Nesta primeira fase, a partir do próximo dia 20 de outubro, a descida pela Ponte Miguel Couto (Resende Shopping) estará interditada. Os carros deverão seguir pela Avenida Saturnino Braga em direção à Marcílio Dias para acessar o bairro Jardim Jalisco.

Também a partir desta data, a Rua Augusto Xavier de Lima ficará totalmente bloqueada por alguns dias. Na Avenida Kennedy (saindo da Rodoviária Velha), o tráfego será permitido para veículos leves com conversão obrigatória na Rua Pandiá Calógeras ou retorno para a Avenida Saturnino Braga.



A Rua Sarquis José Sarquis terá o tráfego permitido apenas para acesso à 89ª Delegacia de Polícia, ao Senai e à Prefeitura.