O edital é aberto a moradores de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto RealFoto: Raimundo Brasil
Inscrições para IV Concurso Poetas das Agulhas Negras encerram sexta-feira (23)
Iniciativa recebe obras literárias inéditas de moradores de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real; disputa prevê um total de R$7.800 em premiação a cinco vencedores
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Prefeitura de Resende inicia obra de drenagem no Jardim Jalisco
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Três colombianos são presos suspeitos de agiotagem e ameaças a comerciantes em Resende
Grupo oferecia crédito rápido e fazia cobrança diária de lojistas; polícia apreendeu 11 celulares, cartões de divulgação e dinheiro em espécie
Operação de inteligência prende dois com granada, revólver e mais de 800 pinos de cocaína em Resende
Dupla foi detida no bairro Surubi após fuga de grupo armado; polícia apreendeu drogas, munições, rádios e caderno com contabilidade do tráfico
Balieiro consolida liderança nas Agulhas Negras e amplia votação por todo o Sul Fluminense
Deputado federal eleito teve 102.026 votos, liderou em Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis e Barra Mansa e chegou a 91 dos 92 municípios do estado
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