O edital é aberto a moradores de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real - Foto: Raimundo Brasil

O edital é aberto a moradores de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto RealFoto: Raimundo Brasil

Publicado 21/10/2026 13:04 | Atualizado 21/10/2026 13:07

Encerra nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, o prazo para inscrição no IV Concurso Literário Poetas das Agulhas Negras. Iniciativa da Prefeitura de Resende , por meio da Secretaria Municipal de Cultural, o projeto incentiva a produção literária regional e busca revelar novos talentos no gênero da poesia. A candidatura é gratuita e pode ser feita de forma presencial e/ou online. O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Resende.

O IV Concurso Poetas das Agulhas Negras é aberto a escritores a partir de 14 anos, moradores de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. Conforme as regras do Edital nº07/2026, cada participante poderá apresentar apenas um poema, que deve ser original, inédito, com autoria própria e individual. A obra deverá conter um título e ser escrita em Língua Portuguesa, com limite de até duas páginas. O regulamento estabelece ainda que poemas com coautoria, plágio, autoria de terceiros e uso de Inteligência Artificial generativa serão desclassificados pela Comissão Julgadora.

No ato da inscrição, o participante deve apresentar a Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida, poema, documento de identificação, CPF, comprovante de residência e os termos previstos no edital. Além de toda a documentação, menores de idade devem entregar a autorização do responsável legal devidamente assinada (Anexo II). As candidaturas serão aceitas através do e-mail poetasdasagulhas@gmail.com, com arquivos em PDF, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira (dias úteis) em uma das três bibliotecas públicas do município: Dr. Jandyr César Sampaio (Centro), Praça PEC (Morada da Montanha) e Professora Zulmira de Mello Bastos (Engenheiro Passos).

O concurso será dividido nas categorias Geral, para poetas maiores de 18 anos, e Jovem Poeta, contemplando os candidatos menores de idade. A seletiva acontecerá em duas fases. A primeira etapa prevê a avaliação anônima por uma Comissão Julgadora, seguindo os critérios de originalidade, qualidade técnica e domínio da linguagem. Já a segunda fase inclui uma avaliação específica sobre a declamação das 25 obras finalistas, em evento a ser realizado na data de 19 de novembro.

Premiação

O IV Concurso Literário Poetas das Agulhas Negras prevê a distribuição de cinco prêmios em dinheiro que, somados, chegam ao montante de R$7.800 (sete mil e oitocentos reais). Na categoria Geral, os valores são de R$ 2.000 (dois mil reais) para o primeiro colocado, R$1.700 (mil e setecentos reais) para o segundo lugar e R$1.500 (mil e quinhentos reais) para o terceiro finalista. Já na categoria Jovens Poetas, a premiação é de R$1.500 (mil e quinhentos reais) para o vencedor e R$1.100 (mil e cem reais) ao vice-ganhador da competição.

