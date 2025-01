Prefeito de Rio Bonito quebra contrato com a Multiparking - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 23/01/2025 13:56 | Atualizado 23/01/2025 14:21

Rio Bonito - Nesta quarta-feira (22) o prefeito da cidade, Marcos Abrahão teve seu decreto de acabar com o contrato de concessão do estacionamento rotativo no Centro da cidade com a empresa Multiparking, publicado no Diário Oficial do Município.

O Prefeito, preocupado com os aumentos descabidos como o de dois reais para dez reais após uma hora de estacionamento, segundo Marcos Abrahão: "Um absurdo, uma exploração a população que utiliza o serviço", comentou à nossa redação. Além disso, a empresa não faz os repasses devidos a prefeitura desde 2019 e o não pagamentos dos impostos já somam juntos uma dívida de mais de R$ 3 milhões.

De acordo com a lei, a quebra ou a "caduquice" de um contrato pode ser decretada por diversos elementos, um deles são as dívidas da empresa Multiparking.