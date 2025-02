Blitz educativa na Via Lagos - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 26/02/2025 17:31

Rio Bonito - Mais de 50 motoristas foram abordados durante a Operação Carnaval realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), na manhã desta quarta-feira (26), na Via Lagos. A previsão é de que 420 mil veículos passem pela Rj-124 durante os dias de folia. Com o objetivo de orientar e conscientizar os motoristas sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito para evitar acidentes, a blitz teve o apoio de PMs do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e agentes da equipe de educação da Lei Seca. Equipes da Cedae participaram com a distribuição de água.

Durante a blitz educativa, ônibus de turismo também foram parados pela fiscalização. Motoristas e passageiros participaram de dinâmicas, com o uso de óculos de realidade virtual que simulam os efeitos do álcool e do sono, e de testes de conhecimento sobre as leis de trânsito. Foram realizados 23 testes de bafômetro, mas nenhum motorista foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool. O comerciante Cleiton Farias elogiou a iniciativa, ressaltando a importância de ações de conscientização dos motoristas que pegam a estrada nessa época do ano.

– Nunca tinha participado de uma ação como essa. Ao usar os óculos similares de direção sob efeito do álcool, a minha sensação era de estar bêbado fazendo o teste. Essa ação é muito importante porque a gente sabe que precisa dirigir com segurança pra gente e para os outros também.

O motorista Silvio Mota Filho contou que passou por um acidente de trânsito em outra rodovia antes de ser parado pela blitz educativa.

– Acabei de passar por um acidente na Via Dutra. Não sei qual pode ter sido a causa, mas é importante ter atenção no trânsito. Campanhas como essa são importantes para redução de acidentes como o que vi a caminho daqui.

As equipes distribuíram material educativo e brindes, como chaveiros, lixeiras de carro, revistas de colorir e jogos da memória para crianças para os ocupantes dos veículos que participaram da ação. O presidente do DER, Pedro Ramos, destacou o papel das campanhas de conscientização no comportamento de motoristas que, ao participarem de ações interativas, se sensibilizam com os perigos de uma direção irresponsável.

– As campanhas desempenham um papel fundamental na redução de acidentes. Nosso compromisso, como órgão público, é incentivar comportamentos responsáveis no trânsito e reforçar que o respeito à vida deve estar acima de qualquer pressa ou imprudência.

O vice-presidente do DER, Gladstone Felippo, que coordena as acoes educativas, salientou os riscos da imprudência ao volante, citando os os elevados índices de acidentes em rodovias causados pela direção perigosa.

– A maioria dos acidentes pode ser evitada com uma maior conscientização dos motoristas. Não dirigir sob os efeitos do álcool e do sono, não usar o celular ao volante, respeitar ciclistas e pedestres, por exemplo, são algumas medidas básicas que fazem a diferença no trânsito e podem salvar vidas. Vamos continuar trabalhando para um trânsito mais seguro, humano e responsável.

Em 2024, foram registrados 3.924 acidentes nas rodovias estaduais do Rio de Janeiro, com 5.340 vítimas e 263 mortos. Apenas no período de carnaval do mesmo ano foram 122 acidentes com 187 feridos e 10 mortos.