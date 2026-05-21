Polícia Civil prende foragido da Justiça por furto qualificado - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Polícia Civil prende foragido da Justiça por furto qualificadoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Publicado 21/05/2026 12:17 | Atualizado 21/05/2026 12:54

Rio Bonito - Agentes da 119ª DP (Centro de Rio Bonito) prenderam, na terça-feira (19), um homem foragido da Justiça pelo crime de furto qualificado.

Segundo informações, os agentes localizaram o criminoso Marcos Vinícius Monteiro da Silva em um imóvel situado na Rua B, nº 51, no bairro Parque Andréia, Conjunto 90, em Rio Bonito.

O crime aconteceu no dia 24 de novembro de 2025, quando o ladrão teria invadido uma residência localizada na Avenida Sete de Maio, no Centro da cidade. O elemento escalou uma parede, acessou o imóvel pelo espaço do ar-condicionado e furtou toda a fiação elétrica do local.

A prisão foi coordenada pelo delegado Dr. Renato Perez, titular da 119ª DP, onde foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.