Polícia Civil prende foragido da Justiça por furto qualificadoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL
Polícia Civil prende ladrão foragido da Justiça por furto de residência de Rio Bonito
O criminoso invadiu imóvel pelo buraco do ar-condicionado e furtou toda a fiação elétrica da casa
Polícia Civil prende ladrão foragido da Justiça por furto de residência de Rio Bonito
O criminoso invadiu imóvel pelo buraco do ar-condicionado e furtou toda a fiação elétrica da casa
Polícia Civil prende foragido da Justiça em Rio Bonito
O homem, capturado em um estabelecimento comercial no Centro da cidade foi preso por tentar assassinar um Policial Militar
Homem é preso com mais de 17 mil pinos de cocaína em Rio Bonito
O elemento tentou fugir da abordagem policial, houve perseguição e ele foi capturado quilômetros depois; as drogas estavam dentro do veiculo
Foragido por associação criminosa é preso em Rio Bonito
Após meses de monitoramento o elemento foi encontrado, o criminoso tentou fugir, porém os agentes conseguiram captura-lo e ele foi encaminhado para a 119ª DP
Granada, munições e cadernos do tráfico: polícia prende suspeito em cerco no Boqueirão, em Rio Bonito
Material apreendido inclui granada, munições de alto calibre, rádios transmissores e anotações que podem revelar estrutura do tráfico na região
Polícia Civil prende gerente do tráfico em Rio Bonito
Além de tráfico, o meliante foi preso preso por receptação e adulteração de veículo roubado o caso aconteceu na Praça Cruzeiro
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