Suspeito de homicídio preso em menos de 24 horas - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Suspeito de homicídio preso em menos de 24 horasFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 31/07/2026 13:10 | Atualizado 31/07/2026 13:14

Rio Bonito - Agentes da 119ª DP prenderam na quinta-feira (30) um homem, suspeito de assassinato, o crime aconteceu na manhã da quarta-feira (29) no centro da cidade.

Imagens de câmeras de monitoramento da região e testemunhas ajudaram os agentes na investigação, as gravações mostraram um homem deixando a residência da vítima logo após o crime, ele estava vestindo uma calça com faixas refletivas, chapéu camuflado e uma blusa de manga cumprida, em seguida ele correu em direção ao muro do cemitério municipal.

Então os agentes iniciaram uma força-tarefa, percorrendo empresas, estabelecimentos comerciais e locais onde funcionários utilizavam uniformes semelhantes ao registrado nas imagens. As diligências também incluíram equipes da coleta de resíduos e trabalhadores responsáveis pela limpeza urbana.

Na madrugada, uma testemunha procurou os policiais e informou que o suspeito trabalhava como pedreiro em uma obra localizada entre os bairros Sambê e Green Valley.

Foi quando na manhã de quinta-feira, por volta das 10h, os agentes localizaram o criminoso identificado como Paulo Cesar Ubagre Eugenio trabalhando em uma obra no bairro Green Valley.

Ele foi preso em flagrante, em menos de 24 horas do crime, levado para a 119ª DP, e permanece preso à disposição da Justiça e foi encaminhado ao sistema prisional. Nossa redação não conseguiu o contato da defesa do homem preso.

Ainda não foi levantado a motivação do crime.