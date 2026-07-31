Suspeito de homicídio preso em menos de 24 horasFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
Homem é preso por assassinato em Rio Bonito
A prisão aconteceu em menos de 24 horas após o crime
Homem é preso por assassinato em Rio Bonito
A prisão aconteceu em menos de 24 horas após o crime
Polícia Civil prende ladrão foragido da Justiça por furto de residência de Rio Bonito
O criminoso invadiu imóvel pelo buraco do ar-condicionado e furtou toda a fiação elétrica da casa
Polícia Civil prende foragido da Justiça em Rio Bonito
O homem, capturado em um estabelecimento comercial no Centro da cidade foi preso por tentar assassinar um Policial Militar
Homem é preso com mais de 17 mil pinos de cocaína em Rio Bonito
O elemento tentou fugir da abordagem policial, houve perseguição e ele foi capturado quilômetros depois; as drogas estavam dentro do veiculo
Foragido por associação criminosa é preso em Rio Bonito
Após meses de monitoramento o elemento foi encontrado, o criminoso tentou fugir, porém os agentes conseguiram captura-lo e ele foi encaminhado para a 119ª DP
Granada, munições e cadernos do tráfico: polícia prende suspeito em cerco no Boqueirão, em Rio Bonito
Material apreendido inclui granada, munições de alto calibre, rádios transmissores e anotações que podem revelar estrutura do tráfico na região
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