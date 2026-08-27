Durante a ação, o prefeito também convocou a população a colaborar com as forças de segurança por meio de denúncias contra empresas clandestinas de internet - Foto: Reprodução Rede social

Durante a ação, o prefeito também convocou a população a colaborar com as forças de segurança por meio de denúncias contra empresas clandestinas de internetFoto: Reprodução Rede social

Publicado 27/08/2026 16:55 | Atualizado 27/08/2026 17:18

Rio Bonito — Uma operação conjunta da Prefeitura de Rio Bonito e da Polícia Militar mirou um esquema de internet clandestina associado ao tráfico de drogas no bairro Boqueirão.

A ação, que acontece desde o início do mês de agosto, contou com a participação direta do prefeito Marcos Abrahão, que acompanhou a operação e deixou um recado para os criminosos: " O poder público não pretende recuar diante da criminalidade", disse o chefe do excecutivo, ele também declarou: “Nós estamos aqui para ficar. Em Rio Bonito, a vagabundagem não vai se criar”, afirmou o prefeito, que é policial militar aposentado, durante operação.



Veja mais sobre o trafico de drogas e acoes da PM na Comunidade do Boqueirão em Rio Bonito: https://odia.ig.com.br/rio-bonito/2026/01/7199482-granada-municoes-e-cadernos-do-trafico-policia-prende-suspeito-em-cerco-no-boqueirao-em-rio-bonito.html

Segundo a Prefeitura, criminosos vinham interferindo diretamente no serviço de empresas internet. Cabos eram cortados e técnicos impedidos, sob ameaça, de entrar na comunidade para realizar manutenções. Com isso, moradores ficavam sem acesso aos serviços regulares, impedidos de assistir televisão, assistir filmes, ler jornais, acessar redes sociais, alem das demais opções de entretenimento, os moradores eram pressionados a contratar provedores clandestinos controlados pelo crime.



O problema atingia principalmente famílias das ruas Professora Maria Antônia, Valdir de Araújo e Rui Loreiro, que passaram meses enfrentando dificuldades para acessar a internet. A falta de conexão afetava atividades básicas do dia a dia, como estudos, trabalho e comunicação.



Combate ao domínio do crime



Durante a operação, realizada pela Prefeitura, por meio da Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, criminosos foram presos em flagrante, um veículo utilizado no serviço clandestino foi apreendido e uma central de internet pirata foi desmontada.



Para Marcos Abrahão, a retomada do controle da região não passa por qualquer tipo de negociação com organizações criminosas.



“Nós estamos vendo aí muita gente prometendo que ia fazer e acontecer nas outras cidades, mas sabendo que estavam fazendo ‘acordinho’. Aqui não tem acordo. Aqui nós combatemos o crime”, declarou.



A declaração reforça a estratégia adotada pela administração municipal de enfrentar diretamente atividades criminosas que interferem na rotina dos moradores e no funcionamento de serviços regulares.



Prefeito pede participação dos moradores



Durante a ação, o prefeito também convocou a população a colaborar com as forças de segurança por meio de denúncias.



“Pega o telefone e denuncie. Vocês não vão ser identificados. Faça sua parte. Nos ajudem a denunciar, porque nós estamos trabalhando, mas precisamos que a população também participe disso”, pediu.



A orientação é para que os moradores comuniquem às autoridades qualquer nova tentativa de retomada do controle clandestino da internet ou outras atividades criminosas na região.



Segurança reforçada no Boqueirão



A Prefeitura também anunciou novas medidas para evitar que o esquema volte a atuar no bairro. Entre as ações previstas estão a instalação de câmeras de monitoramento com funcionamento 24 horas, além do reforço do policiamento.



Duas novas viaturas da Polícia Militar passarão a atuar no patrulhamento das ruas do Boqueirão. O município também terá mais policiais nas ruas por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), fruto de parceria entre a Prefeitura de Rio Bonito, o Governo do Estado e a Polícia Militar.



A ofensiva contra a internet clandestina representa, segundo a administração municipal, mais uma frente de combate à influência do crime organizado sobre serviços e a rotina da população.



Em meio à operação, a mensagem do prefeito foi direta: em Rio Bonito, o poder público pretende ocupar o território e garantir que serviços essenciais voltem a funcionar sem a interferência do crime.

Operação conjunta da Prefeitura de Rio Bonito e da Polícia Militar mirou um esquema de internet clandestina associado ao tráfico de drogas no bairro Boqueirão, a ação contou com a presença do prefeito