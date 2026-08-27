Durante a ação, o prefeito também convocou a população a colaborar com as forças de segurança por meio de denúncias contra empresas clandestinas de internetFoto: Reprodução Rede social
O problema atingia principalmente famílias das ruas Professora Maria Antônia, Valdir de Araújo e Rui Loreiro, que passaram meses enfrentando dificuldades para acessar a internet. A falta de conexão afetava atividades básicas do dia a dia, como estudos, trabalho e comunicação.
Combate ao domínio do crime
Durante a operação, realizada pela Prefeitura, por meio da Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, criminosos foram presos em flagrante, um veículo utilizado no serviço clandestino foi apreendido e uma central de internet pirata foi desmontada.
Para Marcos Abrahão, a retomada do controle da região não passa por qualquer tipo de negociação com organizações criminosas.
“Nós estamos vendo aí muita gente prometendo que ia fazer e acontecer nas outras cidades, mas sabendo que estavam fazendo ‘acordinho’. Aqui não tem acordo. Aqui nós combatemos o crime”, declarou.
A declaração reforça a estratégia adotada pela administração municipal de enfrentar diretamente atividades criminosas que interferem na rotina dos moradores e no funcionamento de serviços regulares.
Prefeito pede participação dos moradores
Durante a ação, o prefeito também convocou a população a colaborar com as forças de segurança por meio de denúncias.
“Pega o telefone e denuncie. Vocês não vão ser identificados. Faça sua parte. Nos ajudem a denunciar, porque nós estamos trabalhando, mas precisamos que a população também participe disso”, pediu.
A orientação é para que os moradores comuniquem às autoridades qualquer nova tentativa de retomada do controle clandestino da internet ou outras atividades criminosas na região.
Segurança reforçada no Boqueirão
A Prefeitura também anunciou novas medidas para evitar que o esquema volte a atuar no bairro. Entre as ações previstas estão a instalação de câmeras de monitoramento com funcionamento 24 horas, além do reforço do policiamento.
Duas novas viaturas da Polícia Militar passarão a atuar no patrulhamento das ruas do Boqueirão. O município também terá mais policiais nas ruas por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), fruto de parceria entre a Prefeitura de Rio Bonito, o Governo do Estado e a Polícia Militar.
A ofensiva contra a internet clandestina representa, segundo a administração municipal, mais uma frente de combate à influência do crime organizado sobre serviços e a rotina da população.
Em meio à operação, a mensagem do prefeito foi direta: em Rio Bonito, o poder público pretende ocupar o território e garantir que serviços essenciais voltem a funcionar sem a interferência do crime.
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