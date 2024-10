Babton Biondi, candidato a prefeito de Rio Claro - Foto: Divulgação

Publicado 04/10/2024 17:00 | Atualizado 04/10/2024 17:30

Rio Claro - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta sexta-feira (4), o entrevistado é Babton Biondi (Progressistas). É a segunda vez que Babton se candidata a prefeito do município, tendo ficado em segundo lugar em 2012, com 4.660 votos. Em 2016, foi eleito vice-prefeito, cargo que ocupou entre 2017 e dezembro de 2023, quando assumiu o cargo de prefeito, com a morte de José Osmar.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?

Babton Biondi - "A curto prazo a nossa prioridade é o transporte intermunicipal. O Detro vem enrolando em uma licitação, então eu tenho que, em um primeiro momento, ir atrás do governador, para que a gente possa resolver essa demanda de extrema importância para o nosso município, atendendo aos munícipes. Nossa maior preocupação é resolver essa situação".

Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?

"Na saúde, já temos avançado bastante, trazendo para dentro muitos serviços que eram feitos fora do nosso município. A próxima conquista a curto prazo é um mamógrafo para podermos disponibilizar esse serviço sem as mulheres precisarem se deslocar para o município vizinho. Reforma, ampliação e modernização do Hospital Nossa Senhora da Piedade também já é uma realidade. O dinheiro já está na conta para iniciar a obra. Outros objetivos são a reforma de todas as unidades de família, a descentralização dos serviços, por conta do tamanho do município, com alguns distritos precisando de especialistas que deem mais conforto aos usuários. O odontomóvel, que já é uma realidade, vai começar a atender as regiões mais afastadas, principalmente nos sertões, e aos sábados para dar mais conforto a quem trabalha durante a semana.

Com relação à educação, nós estamos, através de concurso público, suprindo nosso déficit de profissionais efetivos. Nossos anos letivos têm começado um pouco difíceis por conta da pandemia e da falta de profissionais na rede que agora está sendo solucionada com concurso público. A capacitação e especialização destes profissionais com frequência e a valorização também estão sempre nos planos. Além disso, ampliação e reforma de todos os prédios da educação para que possamos implantar o ensino integral em toda a rede".

Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?

"Geração de emprego e renda e desenvolvimento passa pelo turismo. Acabamos ficando muito afastados da Dutra e também da BR-101, que passa por Angra dos Reis, Paraty, Itaguaí, etc. Os incentivos fiscais que poderíamos dar para as empresas, estes municípios também têm direito, então é dificultoso para a gente. Estamos com um projeto bem ambicioso do "Trilhas de Longo Curso", que já saiu do embrião e os levantamentos necessários já estão sendo feitos para que tenhamos um turismo rural, ecológico e cultural dentro do município, trazendo o interesse dos empresários para revolucionar e virar a chave da cidade para a geração de emprego e renda. Então, nos próximos anos, vamos usar os nossos atrativos para criarmos produtos e gerar emprego e renda em todo o município".

Por qual motivo merece o voto do cidadão rio-clarense?

"Acho que, ao lado do José Osmar, consegui trabalhar durante estes sete anos. Este ano, como prefeito, dei continuidade a tudo aquilo que havíamos planejado. A Maria Augusta, que é minha vice, também desempenhou um trabalho revolucionário na saúde de Rio Claro. Temos pilares bem estruturados na saúde, educação, assistência social, meio ambiente...enfim, em diversas áreas, para podermos avançar cada vez mais. Será um governo de avanço, para frente, buscando sempre a melhoria para os nossos munícipes. Então, é dar continuidade ao que funciona e melhorar ainda mais. Por isso, Rio Claro é 11, Rio Claro vota 11 e nós precisamos de vocês no dia 6 de outubro para continuarmos com esse lindo trabalho".

Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.

"Acho importante o espaço aberto para falarmos também da assistência social. Conseguimos levar serviços para todo o município. Quando assumimos não tínhamos, mas agora há atendimento aos usuários até nas áreas mais afastadas. Sobre o meio ambiente, somos o segundo colocado no estado no ICMS ecológico e estamos fazendo políticas públicas para assumirmos a primeira colocação nos próximos anos. Com relação ao atendimento às crianças com algum tipo de transtorno, vamos criar um local adequado e colocar os nossos profissionais para fazer os atendimentos. Já temos na rede todos os profissionais, do diagnóstico ao tratamento, mas precisamos de um espaço para centralizar o serviço e dar um atendimento de mais qualidade a quem precisa".