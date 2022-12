Política Costa do Sol

Deputado federal de Maricá comemora escolha da nova ministra do Turismo

Washington Quaquá (PT), que é ex-prefeito do município maricaense, posou ao lado de Daniela do Waguinho (União) - deputada federal mais votada do Estado - e do prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União)

Publicado há 22 horas