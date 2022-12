A tradicional queima de fogos acontecerá nas praias do Centro e Costazul - Divulgação

Publicado 31/12/2022 16:57 | Atualizado 31/12/2022 16:57

Rio das Ostras - Chegou a alta temporada na Região dos Lagos e Rio das Ostras está com tudo pronto para receber os turistas que escolheram a cidade para passar o Réveillon.



A taxa de ocupação hoteleira é de 94%, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e o comércio já registra aumento nas vendas.



A tradicional queima de fogos acontecerá nas praias do Centro e Costazul. Ao todo, serão oito toneladas de fogos, que vão colorir o céu da Cidade por aproximadamente 13 minutos, e novamente com mais cores e menos barulho. Segundo informações da empresa responsável, a queima de fogos terá 40% menos barulho do que os outros anos, sem ultrapassar os 80 decibéis.

Guarda Civil Municipal trabalhará em parceria com a Polícia Militar, e estarão presentes em toda a Cidade Divulgação/Matheus Muller

A Guarda Civil Municipal (GCM) fechará algumas ruas das orlas do Bosque, Boca da Barra, Centro, Costazul e Lagoa do Iriry ao trânsito e estacionamento de veículos, a partir das 18h desta sexta-feira, dia 30, até às 7h, do dia 1º de janeiro de 2023.Os moradores das vias fechadas podem retirar seu “Trânsito Livre” até às 17h desta sexta-feira, dia 30, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, situada na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº – Extensão do Bosque e na Secretaria de Segurança Pública, na Rua Niterói, nº 2099 – Loteamento Atlântica.Os trailers da GCM no Centro e da Praça da Baleia, em Costazul, também estarão entregando “acesso livre”.Para garantir a segurança de moradores e turistas, a Guarda Civil Municipal trabalhará em parceria com a Polícia Militar, e estarão presentes em toda a Cidade, mas, principalmente, nos lugares de maior concentração de pessoas.A partir do dia 31, a GCM vai trabalhar com 170 guardas e a PM também já reforçou o policiamento em 50% no quantitativo de agentes e de veículos.Durante o período serão realizadas operações de fiscalização no Centro e Costazul e nos principais acessos à Cidade.Trailers da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar já estão em pontos estratégicos reforçando a Segurança – na Avenida Roberto Silveira, em Costazul, e na Praça São Pedro.As operações, que começam no Réveillon e continuarão durante todo o verão, fazem parte de uma força-tarefa que reúne as secretarias municipais de Segurança Pública, de Fazenda, por meio da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis), de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Meio Ambiente e de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, além do apoio dos policiais militares do Proeis, e da Polícia Civil, quando necessário. Esse grupo vai atuar para garantir o ordenamento na Cidade. Entre as ações planejadas está a fiscalização dos vendedores ambulantes, para coibir a atuação dos que estão irregulares, garantindo ainda que não impeçam o livre acesso dos pedestres aos passeios públicos.A Secretaria de Saúde preparou um esquema especial de atendimento durante a virada do ano.No sábado, 31, haverá uma ambulância e equipe de plantão, na Av. Roberto Silveira, em Costazul.Também serão reforçadas as equipes de emergência do Pronto-Socorro Municipal, UPA e Hospital Municipal na sexta e sábado, dias 31 e 1º de janeiro.A equipe de limpeza urbana começa o trabalho a partir das 3h do dia 1º de janeiro, pelas praias, com a previsão de entrega aos frequentadores às 8h.A limpeza contará com varrição mecanizada, varrição manual, caminhão basculante e caminhão-pipa para lavagem da orla.Estão mantidas as rotas e horários de coleta de resíduos domiciliar, nos dias e horários divulgados no site da Prefeitura – www.riodasostras.rj.gov.br A Guarda Civil Municipal disponibiliza os telefones para casos de emergência e/ou denúncias. São eles: 153, 0800-0226-301, (22) 2771-6389 e (22) 2760-6236, todos em funcionamento 24h por dia.Para emergências relacionadas à Defesa Civil os números são: 199 e (22) 2760-8394, ambos em funcionamento 24h por dia.