Publicado 31/01/2023 11:54

Em 2022 a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH) registrou centenas de denúncias envolvendo a violência doméstica contra as mulheres através do número 180, canal direto para este tipo de denúncia no Brasil.

Atualmente, há 117.650 processos de violência doméstica no estado do Rio de Janeiro, segundo registro de outubro do ano passado. Entre os crimes mais relatados pelas vítimas estão a violência psicológica, com 3.343 ações registradas, em segundo lugar, violência física, com 941 relatos registrados e em terceiro lugar no ranking vem a injúria, tipo de violência moral, com 510 processos ao todo.

A Faculdade CNEC Rio das Ostras recebeu no sábado (21) o 1° Workshop Feminino do Grupo Prizma com o tema "Da Prevenção à Liberdade". O objetivo do evento, que ganhou sua primeira edição este ano, foi levar temas essenciais para a saúde e bem estar da mulher como alimentação saudável e violência doméstica.

O workshop, organizado pelo RH e diretoria do grupo, reuniu dezenas de trabalhadoras de inúmeros setores e contou com palestras especiais ministradas pela nutricionista Nathália Abreu e pela psicóloga Presciliana Vital que expuseram os temas para as colaboradoras.

"O workshop feminino, levou para dentro da empresa informações sobre todos os tipos de violência contra a mulher. Violência psicológica, física e patrimonial. Foi importante conversar sobre um assunto que ainda causa medo e tem tantos “tabus” envolvidos. É preciso fazer mais pelas mulheres, é preciso levar esse assunto para os lares, empresas e escolas. Levamos a conscientização e informação pra elas! Para que elas sintam emponderamento, acolhimento e vejam a sororidade se solidificando" conta Sue Guimarães, Gerente de Recursos Humanos do Grupo Prizma.