Na pesquisa, os agentes identificaram variações de preços que chegaram a 934%Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2024 18:12

Rio das Ostras - Com a retomada do ano letivo se aproximando, os moradores de Rio das Ostras têm pela frente o desafio anual da compra do material escolar. Para auxiliar os consumidores, o Procon local realizou uma pesquisa de preços abrangente, oferecendo uma visão clara das variações de valores de itens indispensáveis.

A pesquisa englobou 36 produtos essenciais frequentemente encontrados nas listas de material escolar, como lápis, borrachas, apontadores, réguas e cadernos. Os resultados revelaram variações expressivas de preços, alcançando até 934%, como é o caso da borracha, cujo preço variou de R$ 0,29 a R$ 3,00.

Outros itens, como apontadores simples, apresentaram uma diferença significativa de 208%, com valores oscilando entre R$ 0,39 e R$ 1,20. Já o lápis preto teve uma variação de 275%, indo de R$ 0,40 a R$ 1,50.

Além de fornecer informações sobre os preços, o Procon de Rio das Ostras orienta os consumidores sobre a importância de verificar se o material solicitado pela escola é de uso individual ou coletivo. O órgão também destaca que é proibido à instituição de ensino determinar a marca dos itens ou condicionar a compra a uma loja específica.

Rafael Macabu, coordenador executivo do Procon, destaca que a pesquisa não apenas oferece dados, mas também demonstra que é possível economizar com informação. O acesso a preços praticados no mercado permite que os consumidores tenham referências sólidas para tomar decisões de compra. A pesquisa completa está disponível no mural do Procon de Rio das Ostras, situado na Avenida das Casuarinas, 595 – Sala 01, bairro ncora.

Os canais de atendimento do Procon, como telefone, Whatsapp e e-mail, estão à disposição para denúncias, esclarecimentos e suporte aos consumidores que buscam escolhas financeiramente conscientes. O órgão reforça a importância da liberdade do consumidor em pesquisar e comparar preços, escolhendo os materiais que melhor atendem às suas condições financeiras.