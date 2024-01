Atleta participa da Meia Maratona Internacional - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2024 13:09

Rio das Ostras - A cidade de São Paulo sediou a 17ª edição da Meia Maratona Internacional, reunindo mais de seis mil participantes. Entre os destacados, Rio das Ostras teve sua representante brilhando na competição. Werika Fani, competindo na categoria geral feminina, conquistou o 4º lugar, recebendo troféu personalizado, brindes e vale-compras.

A prova, realizada no domingo, (28), no bairro de Itaquera, apresentou um percurso desafiador, com mais de 21 km, repleto de subidas e altimetria elevada. No entanto, tais obstáculos não foram páreo para a atleta, que participou da corrida graças ao suporte do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Rio das Ostras.

Para Werika, essa competição marca apenas o início de seu calendário esportivo para o ano. "Esta é uma das provas mais concorridas. O percurso foi desafiador, mas eu consegui. No cenário do atletismo e em uma corrida tão difícil, é uma honra subir ao pódio", compartilha a atleta.

Agora, Werika inicia seu treinamento e preparação para a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, programada para o mês de agosto. Como uma das beneficiadas pelo Bolsa Atleta, ela integra o grupo de 60 atletas que estão colhendo frutos e alcançando resultados expressivos em diversas modalidades.