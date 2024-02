População critica a atuação da Prefeitura, questionando a eficácia das ações de prevenção e controle da doença - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2024 16:45 | Atualizado 14/02/2024 16:46

Rio das Ostras - Rio das Ostras enfrenta um cenário preocupante com o aumento significativo de casos de dengue, que dobrou de 491 em dezembro de 2023 para 889 em janeiro de 2024. A população, diante dessa realidade alarmante, critica a atuação da Prefeitura, questionando a eficácia das ações de prevenção e controle da doença, especialmente neste fim de semana de carnaval.

O carro fumacê, uma das principais estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, está percorrendo diversos bairros, mas a população expressa preocupação sobre a efetividade dessas medidas, visto que os números continuam a crescer. A Prefeitura divulgou um cronograma de ações, garantindo que a aplicação da substância de combate ao mosquito ocorrerá nos locais com maior índice de infestação.

Agentes da Vigilância em Saúde realizaram um mutirão contra a dengue na localidade de Nova Cidade e áreas com alto índice de infestação. Dos 1.034 imóveis inspecionados, 46 apresentaram focos do mosquito, destacando a necessidade de ações mais eficazes. O bloqueio mecânico, controle do vetor e bloqueio químico com o carro fumacê fazem parte do conjunto de medidas adotadas.

Apesar disso, a população solicita uma revisão urgente das estratégias adotadas pela Prefeitura, buscando soluções mais eficientes para conter a proliferação do Aedes aegypti. A médica Jane Teixeira, subsecretária de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, destaca a importância da participação coletiva no combate à dengue, ressaltando a necessidade de conscientização e colaboração de todos.