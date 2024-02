Daniel Del Sarto e Rick Fróes dão vida às principais personagens entre os dias 28 e 29 de fevereiro e 1º e 2 de março - Foto: Ilustração

Publicado 15/02/2024 13:57

Rio das Ostras - Após o estrondoso sucesso das temporadas anteriores, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro abre suas cortinas para mais uma emocionante adaptação do clássico literário "O Pequeno Príncipe". Completando 80 anos desde o seu lançamento, a obra imortal de Antoine de Saint-Exupéry ganha vida de maneira única em um espetáculo musical "in concert". Prepare-se para se encantar em cinco apresentações imperdíveis nos dias 28 e 29 de fevereiro, 1º de março (às 19h) e 2 de março (com duas sessões, às 11h e 19h).

O espetáculo "O Pequeno Príncipe in Concert" desdobra-se em 27 cenas, envolvendo quase uma centena de talentosos artistas, incluindo elenco, orquestra, cantores e bailarinos. Em um toque de ousadia, a primeira drag queen a integrar o elenco, Organzza, vencedora do Drag Race Brasil, brilhará no papel da rainha, interpretada pelo talentoso ator Vinícius Andrade.

A narrativa ganha vida através das vozes marcantes de Daniel Del Sarto, que interpreta o Aviador, e Rick Fróes, encarnando o Pequeno Príncipe. O espetáculo também conta com a participação especial do Coral Infantojuvenil da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, regido por Maria José Chevitarese e Juliana Melleiro, além do Ballet Infantojuvenil Spinelli Escola de Dança e Produções Artísticas, com coreografia de Fernanda Rocha e Elisabete Spinelli.

As icônicas músicas originais, gravadas em CD no início da década de 2000, ganham vida sob a maestria de Glauco Fernandes, que conduz a orquestra e assina a direção artística do espetáculo.

Sob a adaptação e direção inovadora de Lara Velho, o público é convidado a mergulhar na sensibilidade da história da amizade entre o homem frustrado por incompreensão e o principezinho que habita um asteroide no espaço. A atmosfera mágica é intensificada pela iluminação de Fernanda Mantovani, som de João Vicente, e a cenotécnica envolvendo talentosos artistas como Luana Mallet, Cris Pantoja e Francisco da Costa.

"‘O Pequeno Príncipe in Concert’ é mais do que um espetáculo, é uma oportunidade única de imersão na genialidade de Saint-Exupéry, celebrando não apenas uma história cativante, mas também a riqueza da cultura e das artes no Theatro Municipal do Rio", destaca Lara Velho.