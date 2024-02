Polícia busca esclarecer os motivos que levaram ao assassinato de Fernando - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2024 14:01

Rio das Ostras - Na madrugada de terça-feira (13), de carnaval, um crime chocante abalou o sossego do bairro Recanto, em Rio das Ostras. Fernando César Santos Ribeiro, de 41 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, em circunstâncias ainda nebulosas. As autoridades identificaram um casal, Thaís e Raphael, como os últimos a serem vistos com a vítima, todos consumindo drogas e álcool na fatídica noite.

As investigações apontam que Thaís e Raphael fugiram do local na mesma manhã do crime, lançando suspeitas sobre o envolvimento deles na morte de Fernando. A polícia civil de Rio das Ostras e agentes da polícia Federal trabalharam em conjunto para desvendar o caso.

O desfecho do mistério veio com a prisão do casal na cidade de Caçapava, no interior de São Paulo. Thaís e Raphael foram detidos como principais suspeitos de tirarem a vida de Fernando César Santos Ribeiro. A ação conjunta das forças policiais revelou um desfecho trágico para o episódio que se iniciou durante as festividades carnavalescas.

O apartamento onde ocorreu o crime foi isolado para investigação, e a polícia busca esclarecer os motivos que levaram ao assassinato de Fernando. As autoridades continuam o trabalho de apuração para entender os detalhes do ocorrido.