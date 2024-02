Caso foi registrado na 128º Delegacia em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Caso foi registrado na 128º Delegacia em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 15/02/2024 14:01

Rio das Ostras - Dois indivíduos foram detidos por volta das 7:30 da manhã de quarta-feira (14) por policiais militares do BPRV, na rodovia Amaral Peixoto, na divisa entre Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. A rápida ação policial resultou na prisão dos suspeitos, que estavam a bordo de um ônibus da empresa Macaense, que fazia a linha Macaé x Cabo Frio.

As primeiras informações indicam que um policial militar à paisana, que se encontrava no coletivo, percebeu a movimentação suspeita dos indivíduos e imediatamente alertou seus colegas do BPRV. A resposta rápida da polícia resultou em um cerco eficiente, culminando na prisão dos dois suspeitos.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram armas de fogo e uma granada em posse dos detidos. A apreensão desses materiais perigosos reforça a importância da ação policial preventiva, evitando potenciais ameaças à segurança pública.