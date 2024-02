Neste sábado (17), Rio das Ostras será palco do Rio+ Verão, que vai contar com uma série de atividades que têm o intuito de conscientizar sobre a importância de conservar o meio ambiente e mostrar como a água está diretamente conectada à saúde das pessoas. O evento será realizado na Praia do Centro, entre 9h e 16h. - Divulgação

Publicado 15/02/2024 23:09

Compreendendo que o diálogo com a população é parte fundamental do trabalho que realiza, a Rio+ Saneamento elaborou mais um evento de conscientização. Neste sábado (17), Rio das Ostras será palco do Rio+ Verão, que vai contar com uma série de atividades que têm o intuito de conscientizar sobre a importância de conservar o meio ambiente e mostrar como a água está diretamente conectada à saúde das pessoas. O evento será realizado na Praia do Centro, entre 9h e 16h.

Em operação desde agosto de 2022, a Rio+ Saneamento é a concessionária de água responsável por 18 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo 24 bairros da Zona Oeste carioca. No evento em Rio das Ostras, um time da Rio+ vai mostrar como é feito o tratamento da água, fornecendo detalhes sobre o ciclo do saneamento e tirando dúvidas dos participantes.

Outra ação será a limpeza da praia, que vai chamar atenção para a importância da destinação correta dos resíduos como forma de preservação da natureza e dos recursos hídricos. Grupos formados por alunos de escolas locais e moradores de Rio das Ostras vão participar desse mutirão solidário que vai começar na altura do Iate Clube e terminar na altura da Rua Guaíba com a Avenida Professor Cláudio Ribeiro. Todos os voluntários vão receber um kit com colete, sacolas e luvas PVC.

Também no sentido de ressaltar a relevância da destinação adequada de resíduos, a Rio+ Saneamento vai levar para o evento o programa Trata Óleo, criado para que a população possa entregar o óleo utilizado na cozinha para dar o destino correto. Ao longo de todo o ano, os moradores podem levar o óleo para a loja comercial de Rio das Ostras, que funciona como um ponto de coleta do projeto na cidade.

O evento também vai contar com música, ação de lambaeróbica, recreadores e monitores, distribuição de brindes, painel para fotos e terapeutas e massagistas que farão massagens relaxantes nos participantes.

Para conforto e segurança dos participantes, haverá água disponível para hidratação, dois banheiros químicos e uma ambulância à disposição para qualquer eventualidade.