Museu recebe milésimo visitante em 40 dias de atividades - Foto: Ilustração

Publicado 16/02/2024 09:34 | Atualizado 16/02/2024 09:34

Rio das Ostras - O Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba inicia o ano de 2024 com grande destaque, evidenciando-se como uma das unidades mais relevantes da Fundação Rio das Ostras de Cultura, graças à sua rica história. Recentemente a unidade celebrou a visita do milésimo visitante deste ano, consolidando seu papel como um polo cultural de relevância no município.

Inaugurado em 1999, o museu se destaca como um dos poucos "in situ" no Brasil, expondo materiais da forma como foram descobertos. Com uma exposição permanente de peças catalogadas por época, origem e denominação pelo Instituto de Arqueologia Brasileira-IAB, o museu realiza uma reconstituição impressionante da pré-história da região.

As visitas, que são guiadas e mediadas a cada hora, oferecem uma imersão na história do Museu e da Casa de Cultura. No período da manhã, as visitas ocorrem às 9h30, 10h30 e 11h30. À tarde, os horários são 13h, 14h, 15h, 16h e 17h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, as visitas são às 14h, 15h, 16h e 17h.

Para proporcionar uma experiência única, foi realizada uma escavação linear, expondo objetos, esqueletos e conchas em camadas ao longo das escavações, permitindo que os visitantes observem a sequência de camadas preservadas. O espaço não apenas incentiva atividades educativo-culturais direcionadas às escolas, mas também atrai turistas interessados em conhecer mais sobre a organização social e a cultura material do homem pré-histórico brasileiro.

O Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba reforça seu papel como um ponto crucial na promoção da história e cultura em Rio das Ostras, proporcionando aos visitantes uma jornada fascinante pelo passado da região.