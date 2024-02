Homem é preso por armazenamento de pornografia infantil em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Homem é preso por armazenamento de pornografia infantil em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 17/02/2024 18:59 | Atualizado 17/02/2024 19:03

Rio das Ostras - Nesta sexta-feira (16), uma operação realizada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) resultou na prisão de um homem no bairro Cantinho do Mar, em Rio das Ostras. O indivíduo é acusado de armazenamento de pornografia infantil.

A ação policial foi desencadeada para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. A identificação e localização do suspeito foram possíveis graças ao cruzamento de dados de inteligência.

O acusado já estava sob monitoramento da polícia devido a uma investigação relacionada a crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados por meio da internet. Segundo as informações apuradas, o homem participava de grupos em um aplicativo de mensagens, onde recebia, armazenava e compartilhava material de exploração sexual envolvendo menores de idade.

No momento da prisão, o suspeito forneceu aos policiais a senha de acesso ao seu telefone celular. Ao verificar o conteúdo armazenado no aparelho, os agentes constataram a presença de diversos materiais pornográficos envolvendo crianças.

Esse tipo de crime está se tornando cada vez mais comum com o crescimento do uso da internet, exigindo uma vigilância constante e intensa por parte das autoridades. O combate à pornografia infantil é uma luta diária e contínua, que requer o esforço conjunto da sociedade e das autoridades competentes. A DCAV reforça seu compromisso em garantir a segurança e proteção das crianças e adolescentes na era digital.

A Polícia Civil permanece atenta e solicita a colaboração da comunidade para denúncias através dos canais adequados, contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e protegido para as futuras gerações.