Polícia Militar apreende dezenas de pés de maconha em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Polícia Militar apreende dezenas de pés de maconha em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 19/02/2024 11:11

Rio das Ostras - Uma operação da Polícia Militar de Rio das Ostras culminou na apreensão de dezenas de pés de maconha em uma residência localizada na Rua Espírito Santo, no bairro Cidade Praiana. O suspeito identificado como Cléber foi flagrado cultivando e preparando drogas no local. A ação aconteceu com base em informações recebidas pela polícia sobre atividades ilícitas na região.

A proprietária do imóvel, ao ser abordada pelas autoridades, afirmou que Cléber havia alugado a casa e, de maneira colaborativa, permitiu o acesso da equipe ao interior da residência. Entretanto, ao perceber a chegada dos policiais, o pai do suspeito conseguiu fugir, evitando ser detido pela guarnição. Até o momento, ninguém foi preso em conexão com o caso.

A operação que aconteceu no sábado (17), destaca a eficácia do trabalho da Polícia Militar em combater atividades criminosas na cidade. O cultivo e a produção de drogas representam uma ameaça à segurança pública, e a ação rápida e coordenada da PM contribui para a desarticulação dessas atividades ilegais.

Ainda que o pai do suspeito tenha conseguido escapar, as autoridades estão empenhadas em esclarecer completamente o caso e identificar todos os envolvidos nas atividades ilícitas. O trabalho conjunto da polícia e da comunidade é fundamental para fortalecer a segurança em Rio das Ostras, e ações como essa reforçam o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e seus impactos nocivos na sociedade.