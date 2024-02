Uma criança de apenas quatro anos levou uma descarga elétrica ao brincar na praça - Foto: Reprodução Rede Social

Uma criança de apenas quatro anos levou uma descarga elétrica ao brincar na praçaFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 20/02/2024 09:30 | Atualizado 20/02/2024 09:31

Rio das Ostras - No último sábado (17), um incidente ocorreu em Rio das Ostras quando uma criança de apenas quatro anos levou uma descarga elétrica ao brincar na praça ao lado do CRAS, no bairro Cidade Beira Mar. Segundo relatos familiares, a menina, enquanto brincava, pisou em uma tampa de bueiro e se apoiou em um poste, resultando em um choque elétrico que a fez cair ao chão. Apesar do susto, a criança escapou sem ferimentos graves.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde os moradores expressaram indignação e preocupação com a falta de manutenção nas áreas públicas da cidade. Um internauta destacou a necessidade de manutenção em todas as praças e orlas de Rio das Ostras, ressaltando que não é o primeiro incidente deste tipo na cidade.

Outros comentários refletem a insatisfação dos moradores com a gestão municipal. Um cidadão afirmou que Rio das Ostras é uma cidade para "inglês ver", criticando a falta de investimento em saneamento, iluminação, água e pavimentação. Questionou para onde está indo o dinheiro arrecadado através de impostos, como o IPTU.

A irresponsabilidade do governo local também foi alvo de críticas, com um comentário destacando a tristeza de uma criança pagar pelos erros de uma administração incompetente. O apelo foi feito aos eleitores, pedindo que não votem novamente em um governo que trouxe degradação para a cidade.

Sobre o problema apresentado na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informou que uma equipe foi ao local na manhã desta segunda-feira (19), para averiguar o problema e tomou providências imediatas.