Letycia Martins e Jully Brandão fizeram curso com primeiros bailarinos do Municipal do RioFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2024 14:14

Rio das Ostras - Duas talentosas bailarinas de Rio das Ostras, Jully Brandão e Letycia Martins, graduadas no Curso Técnico de Ballet do Centro de Formação Artística da Fundação Rio das Ostras de Cultura, brilharam intensamente durante o 1º Curso de Verão do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ). O palco principal da renomada instituição carioca foi o cenário para as apresentações de Gala de Encerramento, consolidando mais uma vez a reputação da cidade como um celeiro de talentos artísticos.

Jully Brandão e Letycia Martins, provenientes do Curso Técnico de Ballet de Rio das Ostras, concluíram com sucesso o 1º Curso de Verão do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ), evidenciando a excelência da formação artística local. Durante 28 dias na capital carioca, as bailarinas participaram de aulas intensivas ministradas pelos renomados primeiros bailarinos do TMRJ, como Cláudia Motta, Márcia Jaqueline, Juliana Valadão, Cícero Gomes e Filipe Moreira.

De acordo com Jully Brandão, que integrou o Nível Intermediário, o curso foi a realização de um sonho, destacando a importância de quebrar barreiras no universo elitista do ballet clássico. Já para Letycia Martins, que se dedicou ao Nível Avançado, o curso representou uma experiência enriquecedora que ampliou tanto seu lado artístico quanto sua técnica, culminando em uma apresentação no prestigiado palco do Theatro Municipal.

A diretora do Centro de Formação Artística, Fabiana Nagib, expressou seu orgulho ao ver as bailarinas se destacando em um cenário tão emblemático. Para ela, o Curso Técnico é apenas o primeiro passo de uma promissora carreira artística, e a formação proporcionada em Rio das Ostras visa preparar os estudantes para conquistar o mundo da dança.

O sucesso de Jully e Letycia é mais um testemunho do potencial artístico que floresce em Rio das Ostras, consolidando a cidade como um berço de talentos na dança.