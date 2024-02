Feira Vila Rainha volta após recesso - Foto: Divulgação

Feira Vila Rainha volta após recessoFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2024 14:26

Rio das Ostras - A tão aguardada Feira Cultural Vila Rainha está de volta! Neste sábado (17), das 14h às 18h, o evento retorna à Casa de Cultura Bento Costa Júnior em Rio das Ostras, oferecendo uma oportunidade única para apreciar a arte e os trabalhos de artistas e artesãos locais.

A Fundação Rio das Ostras de Cultura convida o público a participar de um encontro repleto de energia positiva, arte e experiências enriquecedoras na Feira Cultural Vila Rainha. O evento, que retorna após uma semana de recesso devido ao Carnaval, proporcionará aos visitantes uma variedade de trabalhos dos setores do Artesanato, Cultura Popular, Pop/Geek, Nostalgia, Artes Plásticas e Gastronomia Artesanal.

Todos estão convidados a celebrar a cultura em um ambiente especial, repleto de exposições inspiradoras para todas as idades. A Fundação destaca a importância da presença dos amigos e familiares para enriquecer essa celebração cultural.

Artistas e fazedores de cultura interessados em participar como expositores ou realizar apresentações na Feira Cultural Vila Rainha podem se integrar aos grupos específicos do evento por meio do QRcode disponível nos Cards e na bio da página @froc.oficial no Instagram.

Para mais informações e inscrições, é possível entrar em contato com Aline Barbosa pelo telefone (22) 98123-5205 ou Rodrigo Pontes pelo número (21) 99923-4234. A diversidade cultural está de volta à Vila Rainha, e todos estão convidados a fazer parte desse encontro artístico que promete inspirar e encantar.