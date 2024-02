Casa de Cultura Bento Costa Júnior será palco da primeira oficina - Foto: Ilustração

Publicado 20/02/2024 14:40 | Atualizado 20/02/2024 14:40

Rio das Ostras - Dando continuidade à temporada de oficinas gratuitas em 2024, a cidade de Rio das Ostras oferece à população três novas oportunidades de aprendizado cultural. Com foco na diversidade de expressões artísticas, as iniciativas ocorrerão na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, no Centro, e no Empório da Estação, em Rocha Leão.

Na terça-feira (20), a Casa de Cultura Bento Costa Júnior será palco da primeira oficina, com foco em "Tapeçaria Artesanal". O artesão João Rebello conduzirá os participantes por técnicas básicas de tapeçaria, enriquecidas com bordado livre, resultando em peças modernas e exclusivas.

No sábado (24), será a vez da comunidade de Rocha Leão aproveitar a Oficina de "Desenho", ministrada por Juliem no Empório da Estação. O desenhista autodidata apresentará técnicas com lápis grafite, esboço, formas básicas e o uso de lápis e borracha, proporcionando aos participantes uma imersão no mundo do desenho.

Na terça-feira seguinte (27), a Casa de Cultura receberá a Oficina de "Bijuterias com Papel", com a artesã Clarice Arantes Ventura. A proposta é criar colares com rolinhos de revistas e miçangas, explorando a criatividade e a sustentabilidade.

As oficinas, destinadas a interessados a partir de 12 anos, têm início às 14h30. Para participar, basta procurar as unidades culturais para inscrições gratuitas e mais informações. A Casa de Cultura Bento Costa Júnior está localizada na Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro, enquanto o Empório da Estação fica na Praça do Trem, em Rocha Leão.