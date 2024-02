Em depoimento, o motorista contou que foi abordado quando voltava com sua filha de 10 anos da escola - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2024 15:42

Rio das Ostras - Na manhã desta terça-feira (27), uma operação conjunta entre policiais militares do 32º BPM e agentes da 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP) resultou na captura de um homem foragido da Justiça em uma pousada no bairro Costazul.



As autoridades receberam informações sobre o paradeiro do foragido, identificado como Felipe Adriel Augusto, na Rua Iolanda. Ao chegarem à pousada, cercaram o quarto onde ele se encontrava. Mesmo tentando fugir, Felipe foi detido. Na revista, foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380 e dinheiro em espécie. O indivíduo já possui oito registros criminais por roubo, homicídio, receptação, tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de violência doméstica.



Felipe Adriel Augusto estava sendo procurado por associação criminosa, havendo um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 128ª DP, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Relembrando um crime anterior, em maio de 2015, Felipe Adriel Augusto foi preso junto com outros três comparsas por sequestrar um motorista de 52 anos no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Durante a fuga, ocorrida na BR-101, o grupo foi capturado pela PRF, e a vítima foi resgatada sem ferimentos.

A população pode colaborar com a Polícia Militar por meio do Disque Denúncia do 32ºBPM, proporcionando informações sobre delitos e violência anonimamente, contribuindo assim para o combate à criminalidade. O número para denúncias via WhatsApp é (22) 99716-1810. Em situações de emergência, o contato é o 190.