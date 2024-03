Segundo a polícia, a guarnição recebeu uma denúncia de que traficantes estavam atuando na área - Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2024 13:05 | Atualizado 13/03/2024 13:11

Rio das Ostras - Na noite desta terça-feira (12), a Polícia Militar de Rio das Ostras efetuou a apreensão de drogas no bairro Cidade Praiana. O episódio ocorreu na Rua Santa Catarina, esquina com a Rua Bahia, conforme registrado na ocorrência.

A ação policial foi desencadeada após a recebimento de uma denúncia indicando a atuação de traficantes na área. Ao chegarem ao local, no entanto, os suspeitos já haviam fugido, resultando apenas na descoberta do material entorpecente.

De acordo com as autoridades, foram apreendidos 50 pinos de cocaína. As substâncias ilícitas foram encaminhadas para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, evidenciando o compromisso da polícia local no combate ao tráfico de drogas na região.